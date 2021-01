Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Streit in Flüchtlingsunterkunft endet im Krankenhaus

Ludwigsburg (ots)

Am frühen Sonntagmorgen mussten gegen 03:30 Uhr gleich mehrere Streifenbesatzungen des Polizeireviers Ludwigsburg ausrücken, nachdem ein Treffen zwischen einem 22-jährigen und einem 24-jährigen Bewohner der Flüchtlingsunterkunft in der Strombergstraße in Ludwigsburg eskaliert war. Die beiden stark alkoholisierten Männer befanden sich im Zimmer des 22-Jährigen, als sie in Streit gerieten und sich mutmaßlich mit Flaschen, Scherben und weiteren Gegenständen schwere Hieb- und Schnittverletzungen zufügten. Bei Eintreffen der Polizeibeamten und der Rettungskräfte ließen sich die Kontrahenten immer noch nicht beruhigen. Eine notärztliche Behandlung war erst möglich, nachdem beide Männer durch die Polizeibeamten zu Boden gebracht und ihnen Handschließen angelegt worden waren. Der Rettungsdienst brachte beide Beteiligten in ein Krankenhaus.

