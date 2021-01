Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Kirchheim am Neckar: Falsche Polizisten am Telefon

Ludwigsburg (ots)

Telefonbetrüger haben sich am Freitag gegenüber einem Ehepaar in Kirchheim am Neckar als Polizisten und Richter ausgegeben und die Beiden dazu gebracht, rund 27.000 Euro zu überweisen.

Am Vormittag hatte sich ein Unbekannter bei der Frau gemeldet und hörbar aufgelöst um Hilfe gebeten. Nach nur einem Satz übernahm ein weiterer Mann das Gespräch und stellte sich als Polizeibeamter vor. Er berichtete, dass der Sohn einen tödlichen Unfall verursacht habe und sich derzeit in Untersuchungshaft befinde. Nach Rücksprache mit der zuständigen Richterin könnte die Haft durch sofortige Zahlung eines Strafbefehls aufgehoben werden. Durch weitere geschickte Gesprächsführung übten die Täter Schritt für Schritt mehr Druck auf die Angerufenen aus und konnten letztlich erreichen, dass sie die Überweisung durchführten. Die Unbekannten verfolgten dabei jeden Schritt am Telefon und hielten die Telefonische Verbindung über mehrere Stunden aufrecht. Dabei drohten sie wiederholt mit dem Platzen der Vereinbarung, sofern das Ehepaar weitere Personen informieren sollte. Erst gegen 18:00 Uhr wurde der Betrug schließlich bemerkt.

