Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Vaihingen an der Enz: BMW beschädigt - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Nach einer Unfallflucht, die zwischen Samstag 20.00 Uhr und Sonntag 11.00 Uhr in der Grempstraße in Vaihingen an der Enz begangen wurde, sucht die Polizei nach Zeugen. Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker stieß im genannten Zeitraum gegen die Beifahrerseite eines BMW, der am Straßenrand abgestellt war. Hierdurch entstand ein Sachschaden von etwa 2.500 Euro. Das Schadensbild lässt darauf schließen, dass die Beschädigungen möglicherweise durch einen Zweiradfahrer verursacht wurden. Der Unbekannte machte sich anschließend aus dem Staub. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Vaihingen an der Enz unter der Tel. 07042 941-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell