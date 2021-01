Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Hildrizhausen: Tätlicher Angriff auf Vollstreckungsbeamte

Ludwigsburg (ots)

Am Sonntag gegen 00.05 Uhr meldete sich ein Anrufer bei der Polizei, da ein komplett entkleideter Mann, der augenscheinlich betrunken war, in der Altdorfer Straße in Hildrizhausen auf der Fahrbahn lief und einen Linienbus angehalten hatte. Hinzugezogene Polizeibeamte trafen den unbekleideten Mann schließlich vor Ort an. Als der 28-Jährige auf das eingeschaltete Blaulicht aufmerksam geworden war, ging er unvermittelt mit geballten Fäusten und in einer drohenden Haltung auf die Streifenwagenbesatzung zu. Während der Mann lautstark schrie, wurde er aufgefordert stehen zu bleiben und sich zu beruhigen. Der Mann zeigte sich davon unbeeindruckt und lief weiter in Richtung der Beamten. Aufgrund dessen musste der 28-Jährige zu Boden gebracht werden. Nachdem der Querulant mit der Faust vergeblich versucht hatte eine Polizistin zu schlagen, gelang es den Beamten schließlich mithilfe einer weiteren Streifenwagenbesatzung den Mann zu fixieren und mittels Handschließen zu fesseln. Da der 28-Jährige sich nicht beruhigen ließ, weiterhin versuchte aufzustehen und die Beamten fortwährend beleidigte, musste die Fixierung bis zum Eintreffen des angeforderten Rettungsdienstes am Boden aufrechterhalten werden. Der verhaltensauffällige Mann, der während der Wartezeit in eine Rettungsdecke eingewickelt war, wurde letztendlich in ein Krankenhaus gebracht. Darüber hinaus wurde im Zuge weiterer Maßnahmen die Wohnanschrift des 28-Jährigen aufgesucht. Hier wurde eine geringe Menge Marihuana aufgefunden und beschlagnahmt. Ob eine Alkoholisierung, der Einfluss von Betäubungsmitteln oder ein psychischer Ausnahmezustand ursächlich für sein Verhalten war, ist derzeit nicht bekannt. Dem 28-Jährigen erwartet nun eine Anzeige wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, Beleidigung und Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz.

