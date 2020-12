Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Unbekannter Mann trat Tür ein/ Zeugen gesucht

HückelhovenHückelhoven (ots)

Durch Klingeln verschaffte sich ein unbekannter Mann am Freitag, 11. Dezember, gegen 10 Uhr, Zutritt zu einem Mehrfamilienhaus an der Hilfarther Straße. Anschließend lief er die Treppe ins 2. Obergeschoss hoch und trat dort die Tür einer Wohnung ein. Ob er aus der Wohnung auch etwas entwendete, stand zum Anzeigenzeitpunkt nicht fest. Zeugen beobachteten den Täter, als er kurze Zeit später das Haus verließ. Er wurde beschrieben als zirka 180 bis 190 Zentimeter groß, schlank und etwa 40 bis 45 Jahre alt, mit braunen Haaren. Er war zum Tatzeitpunkt mit einer grauen Mütze, einem blauen Mund-Nasen-Schutz sowie schwarzem Mantel bekleidet. Nach ersten Erkenntnissen stieg er in einen dunklen größeren Pkw ein und fuhr in Richtung Hilfarth davon. Wer hat den Täter beobachtet oder kann Angaben zu seiner Identität machen? Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 2 der Polizei in Heinsberg entgegen, Telefon 02452 920 0.

