Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Einbruch in Bürogebäude

Geilenkirchen-TripsrathGeilenkirchen-Tripsrath (ots)

Bei einem Einbruch in ein Bürogebäude an der Straße Am Kreuz, am 13. Dezember (Sonntag), gegen 14 Uhr, wurde durch Zeugen ein 17-jähriger Jugendlicher beobachtet. Dieser kletterte aus einem Fenster und trug einen Laptop bei sich. Hinzugerufene Polizeibeamte ermittelten, dass er das Fenster zuvor offenbar aufgebrochen hatte und aus den Büroräumen einen Laptop sowie mehrere Monitore stahl. Diese Gegenstände konnten an seiner Wohnanschrift aufgefunden und sichergestellt werden. Die Beamten fertigten eine Anzeige gegen den jungen Mann und die Kriminalpolizei nahm die Ermittlungen auf. Er wird sich nun für seine Tat verantworten müssen.

