POL-BOR: Rhede - Betrug statt Gewinn

Rhede (ots)

Mit der Masche des falschen Gewinnversprechens haben Betrüger in dieser Woche eine ältere Rhederin um Geld gebracht. Die Unbekannte hatte der Seniorin gegenüber am Telefon behauptet, sie habe bei einem Gewinnspiel eine hohe Summe gewonnen. Was folgte, war die typische Masche: Um ihren Gewinn erhalten zu können, müsse die Seniorin erst zwei Gutscheine erwerben und die Codes durchgeben. Als das passiert war, trieben die Unbekannten ihr betrügerisches Spiel aber noch weiter - sie wollten die Seniorin dazu bringen, die Zahlung einer vierstelligen Summe auf ein chinesisches Konto zu autoirisieren. Die Betroffene schöpfte zu Recht Verdacht.

Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang erneut vor der Betrugsmasche, bei der die Gauner einen Gewinn vorgaukeln - und immer eine Vorleistung in finanzieller Form erwarten. Nähere Infos gibt es unter www.polizei-beratung.de.

