Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Großsachsenheim: Verbotenes Rennen - Führerscheine weg

Ludwigsburg (ots)

Wegen der Teilnahme an einem verbotenen Kraftfahrzeugrennen müssen sich zwei Autofahrer im Alter von 20 und 26 Jahren zu verantworten, die am Sonntagnachmittag in Großsachsenheim aufgefallen waren. Gegen 15:55 Uhr fuhren sie auf der Sersheimer Straße und überholten dort innerorts einen zivilen Streifenwagen des Polizeireviers Vaihingen/Enz. In der Folge beschleunigten beide stark und fuhren über die Hohenhaslacher Straße Richtung Ortsausgang. Im weiteren Verlauf schnitten bei unübersichtlichem Fahrbahnverlauf sie die Kurven. Die Besatzung des Streifenwagens hatte mittlerweile die Verfolgung mit Blaulicht aufgenommen und die beiden Männer verlangsamten daraufhin ihre Fahrt. Bei einer anschließenden Kontrolle wurden ihre Führerscheine auf richterliche Anordnung an Ort und Stelle sichergestellt.

