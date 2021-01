Polizeipräsidium Ludwigsburg

Kräftige Schneefälle sorgten am Montagmorgen für winterliche Straßen und zahlreichen Verkehrsunfällen. Das Polizeipräsidium Ludwigsburg registrierte zwischen 04:00 und 08:00 Uhr in den Landkreisen Böblingen und Ludwigsburg 65 Unfälle, die aber zumeist nur zu Blechschäden führten. Drei der Karambolagen zogen insgesamt fünf Leichtverletzte nach sich. Auf der L 1100 zwischen Bissingen und Tamm stießen gegen 06:40 Uhr ein Mercedes Transporter und ein Dacia frontal zusammen. Die Fahrer wurden leicht verletzt und beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Für die Unfallaufnahme und die Bergungsarbeiten musste die Landesstraße in beiden Richtungen gesperrt werden. Auf der K 1627 zwischen Kirchheim am Neckar und Meimsheim wurde ein Fahrer beim Zusammenstoß zweier Pkw um 05:50 Uhr ebenfalls leicht verletzt. Einen weiteren Verletzten forderte gegen 05:50 Uhr ein Verkehrsunfall auf der A 81 zwischen den Anschlussstellen Ludwigsburg-Süd und Zuffenhausen. Der Fahrer eines Peugeot war in Richtung Heilbronn unterwegs, ins Schleudern geraten und mit einem Peugeot zusammengestoßen. Er zog sich dabei Verletzungen zu und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Auf der Leonberger Straße in Renningen prallte ein Autofahrer gegen 05:50 Uhr gegen eine Straßenlaterne und verletzte sich dabei leicht.

