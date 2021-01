Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ditzingen-Hirschlanden: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Ludwigsburg (ots)

Am Samstagabend gegen 18.00 Uhr ereignete sich in der Heimerdinger Straße eine Verkehrsunfallflucht. Der Fahrer eines dunklen Kleinwagens streifte beim Vorbeifahren einen ordnungsgemäß geparkten Pkw Mazda am Kotflügel und Außenspiegel und entfernte sich anschließen unerlaubt von der Unfallstelle. Am Mazda beläuft sich der Schaden auf mehrere Hundert Euro. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Ditzingen, Telefonnummer 07156 43520, zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell