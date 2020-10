Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Umweltgefährdende Abfallbeseitigung auf einem Parkplatz

Im Zeitraum von Freitag, 09.10.2020, 14:00 Uhr bis Samstag, 10.10.2020, 14:00 Uhr kam es auf dem Parkplatz an der L 141 in der Gemarkung Salmtal in Fahrtrichtung Wittlich zu einer umweltgefährdenden Abfallbeseitigung. Unbekannte entsorgten dort neben diversem Hausmüll einen Elektroherd und eine Fritteuse. Die Polizei Wittlich hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Wer Hinweise geben kann oder ggf. ein verdächtiges Fahrzeug im Tatzeitraum auf dem Parkplatz bemerkt hat wird gebeten sich mit der Polizei Wittlich unter der 06571/9260 in Verbindung zu setzen.

