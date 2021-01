Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Möglingen: Brand in Mehrfamilienhaus

Ludwigsburg (ots)

Am Freitagnachmittag gegen 15:30 Uhr ist im Parkweg in Möglingen in einer Wohnung im ersten Stock eines als Flüchtlingsunterkunft genutzten Mehrfamilienhauses aus noch ungeklärter Ursache ein Brand ausgebrochen. Nach derzeitigen Erkenntnissen haben alle Personen das betroffene Gebäude verlassen. Die Löscharbeiten der Feuerwehr dauern noch an und werden noch einige Zeit in Anspruch nehmen. Der Bereich um den Brandort ist für die Einsatzmaßnahmen derzeit abgesperrt. Eine ergänzende Pressemitteilung folgt.

