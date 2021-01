Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen: Verkehrsunfallflucht in der Seewiesenstraße

Ludwigsburg (ots)

Das Polizeirevier Bietigheim-Bissingen, Tel. 07142 4050, sucht Zeugen nach einer Unfallflucht. In der Zeit von Donnerstag, 22:20 Uhr, bis Freitag, 08:15 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer mutmaßlich einen in Bietigheim in der Seewiesenstraße am Fahrbahnrand geparkten Mazda beim Vorbeifahren. Beim Unfallverursacher könnte es sich um einen LKW gehandelt haben. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 4.000 Euro.

