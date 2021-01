Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Weissach: Audi A4 gestohlen

Ludwigsburg (ots)

In der Nacht zum Freitag haben unbekannte Täter in der Grabenstraße in Weissach einen schwarzen Audi A4 Avant, Baujahr 2017, mit Leonberger Kennzeichen gestohlen. Das Auto war am Fahrbahnrand vor einem Wohnhaus abgestellt. Personen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Rutesheim, Tel. 07152 99910-0, zu melden.

