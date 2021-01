Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfälle und Fahrzeugbrand

Aalen (ots)

Aalen: Gegen Mauer geprallt

Ein 25-Jähriger befuhr am Sonntag gegen 19.30 Uhr die Nägeleshofstraße. An der Kreuzung zur Reiherstraße kam er von der schneeglatten Fahrbahn ab und stieß gegen eine Mauer. Es entstand rund 2000 Euro Sachschaden. Anschließend entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle.

Aalen: Zu schnell unterwegs

Am Sonntag kam ein 50-jähriger Fahrzeuglenker mit seinem Audi gegen 17.25 Uhr wegen nicht angepasster Geschwindigkeit bei schneeglatter Fahrbahn von der Daimlerstraße ab und prallte gegen eine auf einem Parkplatz angebrachte Laterne sowie einen Mülleimer, die beide aus der Verankerung gerissen wurden. Das Fahrzeug, an dem ein Schaden von ca. 12.000 Euro entstand, musste abgeschleppt werden.

Aalen: Unfall aus Unachtsamkeit

Auf einem Kundenparkplatz in der Gartenstraße fuhr ein 31-jähriger Sprinter-Lenker am Sonntag gegen 10.20 Uhr aus Unachtsamkeit in die linke hintere Fahrzeugseite eines 51-jährigen Fahrzeuglenkers, der mit seinem Daimler-Benz auf den Parkplatz einfuhr. Der Gesamtschaden wird auf ca. 2200 Euro beziffert.

Aalen: Pkw kontra Omnibus

Beim Einfahren von einer Grundstücksausfahrt auf die Limesstraße übersah ein 57-jähriger Audi-Lenker am Sonntagvormittag gegen 10.20 Uhr einen von rechts heranfahrenden Omnibus und streifte diesen. In dem Omnibus, der mit einem Fahrgast besetzt war, wurde niemand verletzt. Es entstand Gesamtschaden von ca. 3000 Euro.

Aalen: Technischer Defekt führte zu Fahrzeugbrand

Beim Befahren der B 29 kam es in dem Pkw eines 55-jährigen Audi-Lenkers am Samstagnachmittag gegen 16 Uhr aufgrund eines technischen Defekts zu einer Rauchentwicklung. Der Fahrzeuglenker hielt sein Fahrzeug an und stieg unverletzt aus. Die Feuerwehr löschte den Brand. Am Fahrzeug entstand Sachschaden von ca. 20.000 Euro.

Ellwangen: Unfall aus Unachtsamkeit

Ein 51-jähriger VW-Lenker fuhr am Sonntag gegen 17 Uhr aus Unachtsamkeit gegen ein Verkehrsschild auf einer Verkehrsinsel an der Südtangente. Dadurch entstand an seinem Fahrzeug ein Schaden von ca. 2000 Euro.

Ellwangen: Unfallflucht - Polizei sucht Zeugen

Von einem unbekannten Fahrzeuglenker wurde am Samstag zwischen 13.15 Uhr und 13.20 Uhr ein geparkter BMW beschädigt, der auf dem vorderen Parkplatz des Fischbachsees im Bereich Kalkhöfe abgestellt war. Er entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle und hinterließ einen Schaden von ca. 1000 Euro. Hinweise hierzu bitte an das Polizeirevier Ellwangen, Tel. 07961/9300.

Mögglingen: Pkw rollt gegen Pkw

Nachdem ein 76-jähriger Daimler-Lenker sein Fahrzeug am Samstag gegen 9.30 Uhr in der Lauterstraße abgestellt hatte, ohne die Handbremse zu betätigen, rollte dieser gegen einen geparkten VW Tiguan, wodurch ein Gesamtschaden von ca. 5500 Euro entstand.

