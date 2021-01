Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Besigheim: Fußgängerin leicht verletzt

Ludwigsburg (ots)

Am Donnerstagabend kam es gegen 18:05 Uhr in Besigheim zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 57-jährige Fußgängerin leicht verletzt wurde. Ein 59-jähriger Opelfahrer wollte bei "grün" von der Bahnhofstraße in die Riedstraße abbiegen und übersah hierbei die ebenfalls bei grün den Fußgängerüberweg von links querende Frau. Es kam zum Zusammenstoß. Die Fußgängerin vom Rettungsdienst zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand Sachschaden von etwa 1.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell