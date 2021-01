POL-LB: Magstadt: Unfallflucht

Polizeipräsidium Ludwigsburg

Auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarkts in der Maichinger Straße in Magstadt kam es am Donnerstag zwischen 10.30 Uhr und 11.00 Uhr zu einer Unfallflucht. Vermutlich beim Ein- oder Ausparken prallte ein noch unbekannter Fahrzeuglenker gegen einen Audi. Es entstand ein Sachschaden von etwa 1.500 Euro. Hinweise nimmt das Polizeirevier Sindelfingen, Tel. 07031 697-0, entgegen.

