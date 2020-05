Polizei Mettmann

POL-ME: 51-Jähriger fuhr alkoholisiert und ohne Fahrerlaubnis mit einem zuvor gestohlenen Wagen - Velbert - 2005003

Mettmann (ots)

Am Sonntag (03. Mai 2020), konnte die Polizei in Velbert einen alkoholisierten Mann aus dem Verkehr ziehen, welcher zuvor das Auto, mit dem er fuhr, entwendet hatte.

Gegen 17:25 Uhr hatte ein 50 Jahre alter Velberter seinen Wagen, einen grünen Seat Arosa, nur kurzzeitig an der Langenberger Straße abgestellt. Er hatte den Motor dabei laufen und den Schlüssel stecken lassen. Als er dann zu seinem Wagen zurückkehrte, war dieser verschwunden. Der 50-Jährige alarmierte umgehend die Polizei, welche die Fahndung umgehend einleitete. Wenig später meldete sich ein Bekannter des 50-Jährigen, der sich wunderte, da er einen fremden Mann in dessen Auto gesehen hatte, welcher die Heidestraße befuhr.

Auf dem Parkplatz eines Tiermarkts an der Heiligenhauser Straße trafen die Polizeibeamten den flüchtigen Fahrzeugdieb, bei dem es sich um einen 51 Jahre alten Velberter handelte, dann an. Dieser führte die Fahrzeugschlüssel des entwendeten Seat mit sich und gab zu, das Auto entwendet zu haben. Bei der Aufnahme der Personalien bemerkten die Beamten dann einen starken Alkoholgeruch bei dem Mann. Dieser gab an, in der Vergangenheit Alkohol konsumiert zu haben. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab dann auch einen Promillewert von etwa 1,84 (0,92 mg/l). Darüber hinaus stellten die Beamten fest, dass der 51-Jährige auch noch ohne gültige Fahrerlaubnis mit dem gestohlenen Wagen gefahren ist.

Die Konsequenzen für den Mann: Er musste mit zur Wache, wo ihm eine Blutprobe von einem Arzt entnommen wurde. Darüber hinaus sieht er sich jetzt mit einem Strafverfahren konfrontiert.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell