Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Remseck-Hochberg: Auffahrunfall

Ludwigsburg (ots)

Am Donnerstagabend kam es in der Heilbronner Straße in Remseck gegen 18:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit drei Beteiligten. Eine 22-jährige Opelfahrerin hielt an der Einmündung zur Neckaraue in Fahrtrichtung Hochberg an, da die Ampel auf Rot umschaltete. Ein hinter ihr fahrender 33-Jähriger konnte noch rechtzeitig bremsen. Der nachfolgende 52-jährige Fahrer eines VW bemerkte den Vorgang jedoch zu spät und fuhr dem 33-Jährigen auf. Durch den Aufprall wurde dessen Ford auf den Opel der 22-Jährigen geschoben. Alle Beteiligten blieben unverletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa. 19.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell