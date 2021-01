Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen: Fußgänger beim Rangieren erfasst

Ludwigsburg (ots)

Am Freitagvormittag wurde ein 84-jähriger Fußgänger in der Löchgauer Straße in Bietigheim gegen 11:40 Uhr von einem VW Crafter erfasst. Der 26-jährige Fahrer hatte den Fußgänger beim Rückwärtsrangieren übersehen und war mit ihm zusammengestoßen. Der Fußgänger kam zu Fall und verletzte sich dabei. Er wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus. Ein Sachschaden entstand nicht.

