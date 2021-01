Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg-Pflugfelden: Verkehrsunfallflucht nach Spiegelstreifer

Ludwigsburg (ots)

Am Samstagmorgen gegen 09:45 Uhr befuhr ein 39-jähriger Skoda-Fahrer den Römerhügelweg in Ludwigsburg in Richtung des beruflichen Schulzentrums. Dem Skoda-Fahrer kam ein bislang unbekannter männlicher Fahrer mit einem dunkelblauen Renault Kangoo, Ludwigsburger Kennzeichen, entgegen. Auf Höhe des Skodas fuhr der Renault-Fahrer an einem am Fahrbahnrand geparkten Fahrzeug vorbei. Beide Fahrzeuge berührten sich an den Außenspiegeln. Der Renault-Fahrer setzte daraufhin seine Fahrt fort. Am Skoda entstand ein Schaden von mehreren Hundert Euro. Zeugen die Hinweise zum Unfallverursacher geben können, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Ludwigsburg, Telefonnummer 07141 185353, in Verbindung zu setzen.

