Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Hemmingen: Überschlagenes Fahrzeug und eine leicht verletzte Person

Ludwigsburg (ots)

Eine leicht verletzte Person und ein Sachschaden in Höhe von 10.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalles, der sich am Samstagmorgen gegen 06.15 Uhr auf der Kreisstraße 1654 zwischen Hemmingen und Eberdingen ereignet hat. Eine 32-jährige Fiat-Fahrerin befuhr die Kreisstraße von Hemmingen kommend in Fahrtrichtung Eberdingen. Das Fahrzeug geriet auf der schneematschbedeckten Fahrbahn ins Schleudern, kam anschließend von der Straße ab und überschlug sich. Der Pkw bleib auf dem Dach liegen. Die 32-Jährige wurde leicht verletzt, ein Rettungswagen war nicht erforderlich. Der Fiat war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Zur Bergung des Pkw war die Kreisstraße kurzfristig beidseitig gesperrt.

