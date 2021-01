Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen: Versuchter Überfall auf Tankstelle

Ludwigsburg (ots)

Am Sonntagabend kam es in Bietigheim-Bissingen zu einem versuchten Überfall auf eine Tankstelle. Im Gröninger Weg. Kurz vor 18:40 Uhr betrat ein bislang unbekannter Täter den Verkaufsraum und gab vor, eine Packung Zigaretten kaufen zu wollen. Als die Verkäuferin die Ware übergeben wollte, forderte der Unbekannte sie daraufhin auf, ihm Bargeld zu geben. Er unterstrich seine Forderung mit einem Griff an den Hosenbund und vermittelte der Verkäuferin dadurch, eine Waffe bei sich zu tragen und diese im Zweifel herauszuholen. Als die Verkäuferin ihrerseits daraufhin drohte, die Polizei zu verständigen, ließ der Täter von seinem Vorhaben ab und verließ die Tankstelle ohne Beute.

