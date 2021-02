Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Baggerfahrer tödlich verletzt

Gronau (ots)

Tödliche Verletzungen hat ein 60-Jähriger am Montagmorgen in Gronau erlitten. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wollte der Ochtruper gegen 09.45 Uhr mit einem Teleskoparmbagger einen schweren Gegenstand auf einer Baustelle am Einstein-Ring anheben. Das Arbeitsgerät kippte dabei um. Dabei fiel der Mann aus dem Führerhaus. Das Amt für Arbeitsschutz und die Kriminalinspektion 1 haben die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

