Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Scheunentor mit Gewalt geöffnet

Bocholt (ots)

Gewaltsam sind Unbekannte am Wochenende in eine Scheune in Bocholt eingedrungen. Nach ersten Erkenntnissen haben die Täter nichts daraus gestohlen. Das als Lager genutzte Gebäude steht auf einem Grundstück am Mussumer Kirchweg - zu der Tat kam es dort zwischen Freitag, 16.00 Uhr, und Samstag, 18.00 Uhr. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990.

