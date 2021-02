Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Rhede - Auf Feldweg mit Pedelec gestürzt

Rhede (ots)

Leichte Verletzungen hat eine Pedelecfahrerin am Sonntag in Rhede erlitten. Die 63-Jährige befuhr gegen 12.00 Uhr den Sankt-Johannis-Weg von der Boomstegge aus kommend in Richtung Brooker Stegge. Aus ungeklärter Ursache kam die Rhederin mit ihrem Zweirad auf dem unbefestigten Feldweg zu Fall. Ein Rettungswagen brachte sie in ein Krankenhaus.

