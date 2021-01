Polizei Aachen

POL-AC: Fahrraddieb festgenommen

AachenAachen (ots)

Heute Morgen (08.01.2020) gegen 3 Uhr beobachtete ein Zeuge, wie ein Dieb am Bahnhof Rothe Erde an einem Fahrrad das Schloss aufbrach und anschließend in Richtung Trierer Straße davonfuhr. Aufgrund der genauen Personenbeschreibung nahmen Polizisten den 48-jährigen Tatverdächtigen in Tatortnähe fest. Die Beamten stellten das Fahrrad und Aufbruchswerkzeug sicher. Den 48-Jährigen erwartet ein Strafverfahren wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls. (fp)

