Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Salzbergen - Leitpfosten beschädigt

Salzbergen (ots)

Am Freitagabend wurden an der Schüttorfer Straße zwei Leitpfosten beschädigt. Der unbekannte Fahrer eines PKW war in Richtung Salzbergen unterwegs, als er in einer Kurve von der Fahrbahn abkam und gegen die Leitpfosten stieß. Anschließend entfernte er sich unerlaubt. Möglicherweise dürfte er mit einem silbernen Renault unterwegs gewesen sein.

Hinweise nimmt die Polizei in Spelle unter der Rufnummer (05977)929210 entgegen.

