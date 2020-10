Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Spelle - Zeugen nach Unfall gesucht

Spelle (ots)

Am Donnerstagabend ist es gegen 22.00 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Dorfstraße gekommen. Ein 21-jähriger Radfahrer wurde dabei in Höhe des dortigen Sportplatzes von einem unbekannten Fahrzeug angefahren. Hierbei zog er sich leichte Verletzungen zu. Das Fahrrad wurde durch den Zusammenstoß beschädigt. Der unbekannte Fahrer entfernte sich anschließend in unbekannte Richtung. Hinweise nimmt die Polizei in Spelle (05977)929210 entgegen.

