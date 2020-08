Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Raub auf der Widumstraße

Hamm-Mitte (ots)

Ein 22-jähriger Mann wurde am Abend des 14. August, gegen 20.30 Uhr, auf der Widumstraße Opfer eines Raubes. Der Beraubte wurde im Hauseingangsbereich einer Versicherungsfiliale durch zwei männliche Täter zu Boden gerissen und durchsucht. Die Räuber erbeuteten dabei eine geringe Menge Bargeld, ein Taschenmesser und einen Schlüssel.

Der erste Täter hatte blondes Haar, war zirka 170cm groß und trug eine lange Hose, sowie eine blaue Jacke. Die zweite Person hatte dunkle Haare und ein südländisches Aussehen.

Zeugen der Tat wenden sich bitte an die Polizei Hamm Polizei unter der Rufnummer 02381 916-0 oder per Mail an hinweise.hamm@polizei.nrw.de.(av)

