Polizei Duisburg

POL-DU: Hochheide: Am Stoppschild Radfahrer angefahren

DuisburgDuisburg (ots)

Eine Autofahrerin hat am Dienstag (10. November, 14:15 Uhr) an einem Stoppschild an der Kreuzung der Sand- und Prinzenstraße gehalten. Als die 52-Jährige wieder los fuhr, stieß sie mit einem kreuzenden Radfahrer zusammen. Der 80 Jahre alte Mann stürzte und verletzte sich, so dass er mit einem Rettungswagen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus kam.

Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:

Polizei Duisburg

- Pressestelle -

Polizei Duisburg

Telefon: +49 (0)203 280-1041, -1045, -1046, -1047

Fax: 0203/2801049

E-Mail: pressestelle.duisburg@polizei.nrw.de

https://duisburg.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell