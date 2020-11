Polizei Duisburg

POL-DU: Obermeiderich: Fotofahndung nach Überfall auf Eheleute

DuisurgDuisurg (ots)

Nach dem Überfall auf zwei schlafende Eheleute (59 und 66 Jahre alt) in ihrem Haus an der Lehmbruckstraße Ende September (28.9.2020) hat die Polizei jetzt ein Fahndungsfoto veröffentlicht.

Der Mann auf dem Bild steht nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen in Verdacht an der Tat beteiligt gewesen zu sein. Die mutmaßlichen Räuber zwangen die Eheleute, Schmuck und Bargeld herauszugeben und verschwanden in unbekannte Richtung.

Die Ermittler fragen jetzt die Bevölkerung: Wer erkennt den Mann auf dem Foto oder kann andere Hinweise geben? Zeugen werden gebeten, sich unter der 0203 2800 an das Kriminalkommissariat 13 zu wenden.

Das Fahndungsfoto kann unter folgendem Link aufgerufen werden: https://polizei.nrw/fahndungen/unbekannte-tatverdaechtige/duisburg-schwerer-raub

Unsere bisherige Berichterstattung zu dem Fall: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/50510/4719160

Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:

Polizei Duisburg

- Pressestelle -

Telefon: +49 (0)203 280-1041, -1045, -1046, -1047

Fax: 0203/2801049

E-Mail: pressestelle.duisburg@polizei.nrw.de

https://duisburg.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell