POL-WE: *(Folgemeldung): Gedern: Brand in der Amthofstraße

*(Folgemeldung): Gedern: Brand in der Amthofstraße

Nachdem es am Dienstagabend (11. August) in der Amthofstraße in Wenings zu einem Brand gekommen war, hatten Polizisten einen Mann vorläufig festgenommen. Dieser wurde noch am selben Abend wieder entlassen. Bei der männlichen Person handelt es sich um einen 21-Jährigen aus Gedern, der kurz vor dem Ausbruch des Feuers in räumlicher Nähe des Brandortes gesehen worden war.

Am Mittwoch (12. August) untersuchten Brandursachenermittler den Ort des Geschehens. Bislang steht nicht fest, warum es zu dem Ausbruch der Flammen gekommen war. Die Ermittlungen dazu dauern noch an.

In diesem Zusammenhang bittet die Friedberger Kriminalpolizei dringend um Hinweise. Die Ermittler fragen: Sind kurz vor dem Brand weitere Personen dort gesehen worden? Mögliche Zeugen werden gebeten, sich telefonisch unter 06031/6010 zu melden.

