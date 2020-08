Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Bad Nauheim: Besitzer gesucht! - Wem gehört das Mountainbike?

Friedberg (ots)

*Bad Nauheim: Besitzer gesucht! - Wem gehört das Mountainbike?

Die Schutzleute des Polizeipostens in Bad Nauheim suchen nach der Besitzerin oder dem Besitzer eines Fahrrads, welches sie im Rahmen einer Verkehrskontrolle am Freitag, 7. August, sichergestellt hatten. Bei dem Bike handelt es sich um ein weißes Mountainbike von Cube mit roten Applikationen; Modell "Access HPA". Der Eigentümer wird gebeten sich mit der Polizei Bad Nauheim unter Tel. 06032/91810 in Verbindung zu setzen.

