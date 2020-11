Polizei Duisburg

POL-DU: Bergheim: Autofahrer flüchtet nach Unfall

Duisburg (ots)

Ein unbekannter Autofahrer hat am Montagnachmittag (9. November, 16:15 Uhr) an der Einmündung der Schauen- und der Moerser Straße einen Fußgänger angefahren, der gerade die Fahrbahn überquerte. Der Fahrer des weißen Wagens setzte seinen Weg ohne anzuhalten in Richtung Moers fort. Der 26-Jährige wollte zur Behandlung seiner Verletzungen selbst zum Arzt gehen. Die Polizei bittet den Autofahrer oder auch Zeugen, die Hinweise geben können, sich beim Verkehrskommissariat 21 unter der 0203 2800 zu melden.

