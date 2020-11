Polizei Duisburg

POL-DU: Alt-Homberg: Polizei stoppt gefährliches Kräftemessen auf der Straße

DuisburgDuisburg (ots)

Am Sonntagabend (8. November) hat die Polizei ein gefährliches Kräftemessen auf einer von Duisburgs Straßen gestoppt. Ein BMW und ein Opel waren um 20 Uhr an der Kreuzung Wilhelm- und Lauerstraße an einem Streifenwagen vorbeigerast. Die Beamten folgten ihnen und beobachteten, wie sich die Fahrzeuge auf etwa anderthalb Kilometern (entlang der Lauer- und anschließend der Moerser Straße) überholten. Die Polizisten mussten ordentlich Gas geben, um hinterherzukommen. Im Bereich der Kreuzung Moerser- und Kreuzstraße gelang es der Streife die beiden Fahrer (20 und 21 Jahre alt) anzuhalten und ihre Führerscheine sowie Fahrzeuge sicherzustellen. Die beiden müssen sich jetzt jeweils mit einer Anzeige wegen der Teilnahme an einem illegalen Kraftfahrzeugrennen auseinandersetzen.

