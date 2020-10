Polizei Hagen

POL-HA: Sieben Verletzte nach Unfall am Sportpark

Hagen (ots)

Am Montag, 26.10.2020, kam es zu einem Unfall am Ischeland. Nach bisherigen Ermittlungen bremste dort gegen 17:50 Uhr ein 46-Jähriger in seinem Opel an einer Ampel an der Eduard-Müller-Straße Ecke Sportpark. In dem PKW befanden sich eine 35-Jährige und zwei Mädchen (12, 10). Aus bislang ungeklärter Ursache fuhr ein 42-Jähriger mit seinem VW auf. Ebenfalls nicht rechtzeitig bremsen konnte ein 21-Jähriger in seinem VW, in dem sich auch eine 19-Jährige befand. Er kollidierte mit dem VW des 42-Jährigen. Alle Personen wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Der 42-Jährige und die 35-Jährige mussten jeweils in ein Krankenhaus gebracht und ein VW abgeschleppt werden. Wie genau es zum Unfall kam, ermittelt jetzt das Verkehrskommissariat. (sh)

