Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Vaihingen an der Enz-Aurich: Einbruch in Jugendhaus

Ludwigsburg (ots)

Ein bislang unbekannter Täter trieb zwischen Donnerstag 23:30 Uhr und Freitag 10:00 Uhr in der Nussdorfer Straße im Stadtteil Aurich sein Unwesen. An einem Jugendhaus versuchte der Unbekannte zunächst eine Tür aufzuhebeln. Als dies misslang, schlug er an der Tür einen Glaseinsatz ein. Durch die Öffnung gelangte der Täter in das Gebäude, das er anschließend durchsuchte. Offenbar fand der Einbrecher nichts Stehlenswertes vor, sodass er sich ohne Beute aus dem Staub machte. Der entstandene Sachschaden konnte noch nicht beziffert werden. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Vaihingen an der Enz, Tel. 07042 941-0, in Verbindung zu setzen.

