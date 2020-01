Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Zuzenhausen/Rhein-Neckar-Kreis: Unfall an Kreuzung nach Vorfahrtsmissachtung - ca. 6.000 Euro Schaden

Zuzenhausen (ots)

Eine 40-jährige Citroen-Fahrerin missachtete am Montagmorgen, gegen 9:30 Uhr, an der Kreuzung Hubweg/Meckesheimer Straße die Vorfahrt einer BMW-Fahrerin. Die Autofahrerin war vom Hubweg nach links in Richtung Meckesheim abgebogen und kollidierte hierbei mit dem vorfahrtsberechtigten BMW der 57-Jährigen, die in Richtung Hoffenheim unterwegs war. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Es entstand jedoch Sachschaden in Höhe von über 5.000 Euro.

