POL-DU: Rheinhausen/Friemersheim/Hochemmerich: Polizei sucht Zeugen für Kelleraufbruchserie

Seit rund zwei Wochen treiben Kelleraufbrecher in mehreren linksrheinischen Stadtbezirken ihr Unwesen - etwa 100 Einbrüche gehen auf ihr Konto!

Sie schlagen meistens in den Nachtstunden zu und haben es in der Regel auf Mehrfamilienhäuser abgesehen. Die Polizei stellte fest, dass sich die Haustüren in vielen Fällen einfach aufdrücken oder mit einem flachen Gegenstand (zum Beispiel einer Kreditkarte) "aufflippern" ließen, wie man es in der Fachsprache nennt. Dann trennten die Diebe nur noch leicht zu knackende Vorhängeschlösser von ihrer Beute. In der Regel verschwanden Gegenstände die leicht wegzuschaffen sind aus den Kellern - also vor allem Werkzeug. Aber auch auf E-Bikes hatten es die Unbekannten abgesehen.

Ende Oktober haben die Täter ein blaues E-Bike der Marke Fischer im Wert von knapp 1400 Euro gestohlen. Das Rad hatte in einem verschlossenen Keller eines Vierfamilienhauses auf der Gudrunstraße in Hochemmerich gestanden. Die Unbekannten beließen es wie üblich nicht bei dem einen Aufbruch, sondern sie drangen in insgesamt drei Keller im gleichen Haus ein.

Die Kripo sucht Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht oder auch Fremde in betroffenen Häusern gesehen haben. Hinweise nimmt das KK 35 unter 0203 2800 entgegen.

Die Polizei rät Bewohnern von Mehrfamilienhäusern: Halten sie den Haupteingang und Zugänge zu Nebenräume stets geschlossen, so dass sie von außen nicht einfach aufdrückbar sind. Öffnen Sie die Haupteingangstür nur für Personen, die Sie kennen oder deren Kommen Sie erwarten.

