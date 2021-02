Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Rhede - Auf glattem Pflaster weggerutscht

Kind schwer verletzt

Rhede (ots)

Schwer verletzt wurde ein Kind am Montag in Rhede-Vardingholt bei einem Unfall. Dazu war es gegen 08.30 Uhr auf einem Stichweg zwischen der Hohenzollernstraße und der Barloer Straße gekommen. Eine 33-Jährige war dort mit ihrem Rad unterwegs. Als die Rhederin auf den Radweg der Barloer Straße einbiegen wollte, rutschte sie auf glattem Pflaster weg und stürzte. Ihr verletzter dreijähriger Sohn hatte auf einem Kindersitz des Rads gesessen. Ein Rettungswagen brachte den Jungen in ein Krankenhaus.

