Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Keine Verletzten bei Feuer in Mehrfamilienhaus

LennestadtLennestadt (ots)

Am Mittwoch (18. November) wurde der Polizei gegen 16.36 Uhr ein Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Straße "Am Krähenberg" in Bilstein gemeldet. Nach derzeitigem Ermittlungsstand kam es hier zu einem Kurzschluss eines Durchlauferhitzers im Badezimmer. Die Feuerwehr der Löschgruppe Lennestadt kam zum Einsatzort und löschte den Brandherd. Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen. Derzeit gibt es keine Hinweise auf ein Fremdverschulden. Durch das Feuer wurden Teile des Badezimmers verrußt. Es entstand ein Sachschaden im vierstelligen Eurobereich. Es kam zu keinem Personen- oder Gebäudeschaden.

