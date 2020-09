Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Sachbeschädigungen auf dem Gelände einer Biogasanlage - Zeugenaufruf -

Hildesheim (ots)

Bockenem (kaw) In der Nacht vom 28.09.2020, 23:00 Uhr auf den 29.09.2020, 05:00 Uhr wurden auf dem Gelände der Biogasanlage in der Walter-Althoff-Straße 1 in Bockenem mehrere Muldenkipper beschädigt. Durch bislang unbekannte Täter wurden an den Anhängern u.a. TÜV-Plaketten abgekratzt und Stromkabel für die Beleuchtung durchtrennt. Es wurden Ermittlungsverfahren eingeleitet. Die Polizei Bad Salzdetfurth bittet Zeugen, die in diesem Zusammenhang sachdienliche Hinweise bezüglich verdächtiger Personen oder Fahrzeuge machen können, sich unter der Telefonnummer 05063/901-0 zu melden.

