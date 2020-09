Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Sachbeschädigung an Pkw in Gronau

Hildesheim (ots)

Gronau (oss). Unbekannte zerkratzen den Lack eines gelben Pkw VW UP, der am 27.09.20 zwischen 10:55-11:50 Uhr auf dem Parkplatz des Johanniterstifts in der Junkernstraße geparkt war.

Geschädigt ist eine 60-jährige Elzerin. Die Schadenshöhe beträgt ca. 300 Euro.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Gronau (05182-923370 oder Elze 05068-93030) in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim

Schützenwiese 24

31137 Hildesheim

Polizeikommissariat Elze



Telefon: 05068/ 9303-0

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell