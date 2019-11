Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Amstetten - Brand in Lagerhalle

Am Mittwoch entzündete sich in Amstetten die Wandisolierung in einer Firma.

Ulm (ots)

Gegen 16.45 Uhr rückte die Feuerwehr zu einem Feuer in der Industriestraße aus. Die Isolierung in einer Halle hatte Feuer gefangen. Nach derzeitigen Erkenntnissen befeuerten Mitarbeiter der Firma einen Holzofen. Das Abzugsrohr des Ofens erhitzte so stark, dass die Isolierung in einer Zwischenwand brannte. Die Feuerwehr löschte das kleine Feuer und verhinderte die weitere Ausbreitung. Verletzt wurde niemand. Den Schaden schätzt die Polizei auf etwa 5.000 Euro.

