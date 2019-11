Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Frau bei Unfall getötet

Hinweise erbittet die Polizei nach einem schweren Unfall am Donnerstag bei Ulm.

Ulm (ots)

Gegen 6.15 erfasste ein Auto die Frau auf der B19 bei Unterhaslach. Sie erlitt so schwere Verletzungen, dass sie noch an der Unfallstelle starb. Wie genau der Unfall sich ereignete, sollen jetzt die Ermittlungen der Polizei ergeben. Ein Gutachter unterstützte die Polizisten an der Unfallstelle. Um wen es sich bei der Verstorbenen handelt, weiß die Polizei noch nicht. Sie hofft auf Hinweise: Die Frau ist etwas über 20 Jahre alt, etwa 1,60 m groß und hat eine sportliche Figur. Sie trug eine weiße Windjacke und eine schwarze Hose, dazu ein schwarzes Halstuch und Handschuhe. Die Schuhe sind türkis. Wer Hinweise auf die Identität der Frau oder zum Unfallhergang gegeben kann wird gebeten, sich bei der Ulmer Polizei unter der Telefon-Nr. 0731/1880 zu melden.

