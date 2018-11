POL-MA: Heidelberg-Wieblingen: Schwerer Verkehrsunfall nach Vorfahrtsverletzung

Heidelberg-Wieblingen (ots) - Am Montag gegen 20:15 Uhr missachtete eine 52-jährige BMW-Fahrerin, welche aus dem Grenzhöfer Weg kam, die Vorfahrt einer 48-jährigen Nissan-Fahrerin im Kreuzungsbereich "Marienhof". Infolge dessen kam es zu einem Zusammenstoß, bei dem der BMW erst auf eine Grünfläche und anschließend an die Hauswand des Marienhofs geschleudert wurde. Der Nissan wurde über den Fahrstreifen des Gegenverkehrs geschleudert und kam Ecke Asternweg zum Stehen. Beide Unfallbeteiligten erlitten aufgrund des Unfalls multiple aber nach derzeitigem Ermittlungsstand nicht lebensgefährliche Verletzungen. Bei den Fahrzeugen entstand jeweils Totalschaden in Höhe von 8.000,- Euro und 10.000,- Euro. Die Berufsfeuerwehr Heidelberg, ein Notarzt, ein Rettungswagen, sowie ein Abschleppunternehmen waren zusätzlich zur Polizei in den Einsatz eingebunden. Ob ein Flurschaden und ein Schaden am Haus entstanden ist, muss weiter ermittelt werden.

