POL-OE: 15-Jährige bei Verkehrsunfall verletzt

Am Mittwoch (18. November) hat sich gegen 12.50 Uhr in dem Kreisverkehr "Am Bratzkopf / Stellwerkstraße" ein Verkehrsunfall ereignet, bei dem eine 15-Jährige verletzt wurde. Zunächst befuhr eine 41-Jährige mit ihrem Pkw den Kreisverkehr. Eine 15-Jährige wollte in diesen von der Straße "Am Bratzkopf" kommend in Richtung "Stellwerkstraße" einbiegen und missachtete die Vorfahrt des sich bereits im Kreisverkehr befindlichen Pkw. Sie fuhr diesem auf und stürzte. Dabei verletzte sie sich leicht. Eine Behandlung durch einen Rettungswagen lehnte sie ab. Es entstand ein Sachschaden im vierstelligen Eurobereich.

