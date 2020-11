Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: 81-Jähriger bedroht 19-Jährigen mit Schreckschusswaffe

FinnentropFinnentrop (ots)

Eine Bedrohung mit einer Schreckschusswaffe hat sich am Dienstag (17. November) gegen 17 Uhr auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Serkenroder Straße in Finnentrop ereignet. Ein Heranwachsender berührte auf dem Weg zum Markt einen Pkw eines 81-Jährigen. Dieser wies ihn und seinen Begleiter an, dass sie sich vorsehen sollten. Während einer der Heranwachsenden einkaufte, wartete der andere draußen und wollte sich bei dem Pkw-Besitzer entschuldigen. Nach eigenen Angaben stieg daraufhin der 81-Jährige aus dem Wagen, zog eine Waffe und sagte, er solle verschwinden. Als die Frau des 81-Jährigen mit den Einkäufen zurückkehrte, bat sie ihren Mann die Drohungen zu unterlassen und sie fuhren mit dem Pkw davon. Mithilfe des abgelesenen Kennzeichens konnten Beamte den Beschuldigten an seiner Wohnanschrift antreffen. Er gab die Tat zu und sagte, er wollte sich verteidigen, da er sich durch die Heranwachsenden bedroht fühlte. Die Beamten stellten die Schreckschusswaffe sicher und schrieben eine Anzeige.

