Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: 48-Jährige bei Verkehrsunfall verletzt

FinnentropFinnentrop (ots)

Finnentrop- Bei einem Verkehrsunfall zwischen einem Lkw und einem Pkw am Montag (16. November) gegen 15.10 Uhr auf der Kalkhofenstraße in Finnentrop-Frielentrop ist eine 48-Jährige verletzt worden. Zunächst befuhr ein 66-Jähriger mit seinem Fahrzeug die Straße aus Richtung Industriestraße. Zeitgleich beabsichtigte die 48-jährige Pkw-Fahrerin, von einem Grundstück nach links auf die Kalkofenstraße abzubiegen. Dabei übersah sie den bevorrechtigten Lkw. Der 66-Jährige versuchte noch mit seinem Fahrzeug nach links auszuweichen, jedoch ohne Erfolg. Es kam zum Zusammenstoß, wobei die Pkw-Fahrerin verletzt wurde. Ein Rettungswagen brachte sie in ein Krankenhaus, dass sie nach ambulanter Behandlung wieder verlassen konnte. Zudem entstand ein Sachschaden im vierstelligen Eurobereich.

